İŞKUR’dan istihdama 53 milyon TL destek

Sakarya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 3’üncü olağan Temmuz ayı toplantısı Sakarya Vali Vekili Erdoğan Ülker başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda ilin istihdam verileri değerlendirildi.

Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı toplantıda,İŞKUR’un 2019 yılı istihdam verileri, iş gücü eğitim faaliyetleri, danışmanlık çalışmaları, eğitim planı ve diğer faaliyetler değerlendirildi ve öneriler kurul onayına sunuldu. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğünün ve diğer kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

Toplantıda, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2019 yılı ilk altı aylık faaliyetleri ile istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi. Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya, “2019 yılının ilk altı aylık döneminde işverenlerimizden 16 bin 198 kişilik işgücü talebi alınmış, yine bu dönemde Kurum aracılığıyla 10 bin 777 kişi işe yerleştirilmiştir. Ayrıca, İŞKUR’ un Meslek Kursları, Girişimcilik Eğitimleri, İşbaşı Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlarından yılın birinci altı aylık döneminde toplam 8 bin 929 kişi faydalanmıştır. Dolayısıyla İŞKUR’un işverenlere destekleri devam etmekte olup ilimizde ilk altı ayda söz konusu destekler kapsamında 53 milyon 42 bin 291,15 TL ödeme yapılmıştır” dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, İŞKUR tarafından istihdamda dezavantajlı gruplar arasında değerlendirilen engellilere 50 bin TL, eski hükümlülere de 38 bin 376 TL’ye kadar kendi işini kurmaları karşılığında hibe desteğinde bulunulduğu belirtildi.Dolayısıyla, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülerin yapmış olduğu ve kurula sunulan 14 adet projenin tamamı da kurul tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülerin İŞKUR’ dan hibe desteği alabilmesi için 5 günlük girişimcilik eğitimine katılmaları ve katılımcı belgeleri almaları gerektiği ifade edildi. Sakarya İŞKUR, tarafından her ay 25’ er kişilik 6 grup halinde girişimcilik eğitimi düzenlendiği belirtildi.

Sakarya Vali Vekili Erdoğan Ülker, İŞKUR tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile üniversite öğrencilerinin yaz döneminde çalışmalarına ve istihdam edilmelerine fırsat verildiğini ifade etti. Ülker, “Bu çerçevede üniversite eğitimi görmekte olan 408 öğrencimiz, ilimizde 14 kamu idaresinde ve 16 ilçemizde işe yerleştirilmiştir. Dolayısıyla, Sosyal Çalışma Programı ile üniversite öğrencilerimizin, hem toplumsal faydası olan işlerde çalışabilmelerine hem de mesleki niteliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak” diye konuştu.

Bunun yanı sıra İŞKUR’un istihdama yönelik destek ve teşviklerinin devam ettiğini hatırlatan Vali Vekili Erdoğan Ülker, işverenlerin işçi alımlarını İŞKUR üzerinden İşbaşı Eğitim Programı ile almaları durumunda 6 aya kadar işçi ücretlerini İŞKUR’ un ödediğinin hatırlatmasında bulundu.