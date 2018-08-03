İŞKUR'a danışman alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir ilan yayımlandı ve İŞKUR bünyesinde görevlendirilecek danışman alımı yapılacağına yer verildi. Peki başvuru şartları neler? Adaylardan hangi başvuru şartları talep ediliyor?

İşte İŞKUR ilanına yönelik merak edilen tüm detaylar kamupersoneli.net'te...

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN DANIŞMAN ALIMI YAPILACAK?

Yayımlanan ilanda alım yapılacak olan danışman kadroları detayları ise;

"Mali Yönetim Danışmanı (2 kişi), Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı (2 kişi), Yazılım Analiz Danışmanı (1 kişi), Yazılım Geliştirme Danışmanı (3 kişi), Yazılım Test Danışmanı (1 kişi), Proje Uygulama Danışmanı (2 kişi), İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Danışmanı (1 kişi) VE İletişim Danışmanı (1 kişi)" olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR bünyesinde görevlendirmek üzere alım yapılacak olan danışman pozisyonları için adaylardan talep edilen başvuru şartları ise kadrolara göre değişim gösteriyor.

Adaylar başvuru yapacakları kadroların genel başvuru şartlarını incelemek için alt kısımda vereceğimiz bağlantı adreslerini kullanabilirler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan ilana yapılacak olan başvurular 2 Ağustos 2018 tarihinde (ilanın yayımlandığı tarih bugün) başladı ve 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

İLAN DETAYLARI

Mali Yönetim Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

Yazılım Analiz Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

Yazılım Geliştirme Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

Yazılım Test Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

Proje Uygulama Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

İletişim Danışmanı Alım İlanı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamupersoneli