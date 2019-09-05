İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurumlarına işçi alımının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. TYP kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP başvurularına dair ayrıntılar ve başvuru ekranı

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman?

Şu anda aktif ve açık halde herhangi bir İŞKUR TYP programı bulunmuyor. TYP başvuruları başladığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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TYP Başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Toplum Yararına Program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.