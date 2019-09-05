0553 313 94 23

İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurumlarına işçi alımının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. TYP kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP başvurularına dair ayrıntılar ve başvuru ekranı

05 Eylül 2019 Perşembe 20:39
İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurumlarına işçi alımının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. TYP kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP başvurularına dair ayrıntılar ve başvuru ekranı

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman?

Şu anda aktif ve açık halde herhangi bir İŞKUR TYP programı bulunmuyor. TYP başvuruları başladığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

TYP İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP Başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Toplum Yararına Program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:39
  1. TYP
  2. TYP İŞKUR
  3. İŞKUR TYP alımları son dakika başvurular nasıl yapılacak?
  4. İŞKUR TYP alımları son dakika
  5. işkur typ alımları ne zaman
  6. typ nedir
  7. işkur typ
  8. işkur typ başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suspended" sergisi açıldı
    1. "Suspended" sergisi açıldı
    2. Traktörün altında kalan çocuk hayatını..
    3. ABD'de kritik gelişme! Tehlike üst..
    4. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    5. Karısını öldüren adam Ankara’da..
    6. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    7. VEDAŞ, borcu olan belediyenin..
    8. Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken..
    9. Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım..
    10. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    11. Bodrum’da oltasına takılan balığı..
    12. "Lübnan'da ekonomik durum çok kötü"
    13. İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR..
    14. Senegal'de başörtüsünü yasaklayan..
    15. AK Partili vekilden Burhan Kuzu'ya..
    16. Sağlık Bakanlığından "ambulans..
    17. Boris Johnson'dan Brexit için "sonuna..
    18. Boşanma aşamasındaki eşini öldüren..
    19. ’Sahte bahis’ çetesi operasyonunda 15..
    20. Fatih Terim'in kızından çok sert tepki!
    21. Hatayspor’da milli ara sona erdi
    22. Köpeğe ateş ederken kuzenini öldürdü
    23. Fransa’da hastanede skandal ölüm
    24. Yol kapatan HDP'li belediye başkanı..
    25. Ümit milli taekwondoculardan 3 gümüş
    26. Sağlık Bakanlığından “Ambulanslara..
    27. TFF Tahkim Kurulu, Seri'nin cezasını..
    28. Kayserispor hazırlık maçı..
    29. ABD'de büyük şok! Trump, kritik ismin..
    30. Gençlerbirliği'nde yenileme günü
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'