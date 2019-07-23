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İŞKUR SGK hangi illerde kaç personel alacak?

SGK personel alımı yapacağını ilan ile duyurdu. Peki SGK personel alımı başvuru şartları nasıl olacak, SGK personel alımları ne zaman başlayacak ve hangi illerde personel alımı yapılacak? İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ekranı ve İŞKUR SGK personel alımı detayları...

23 Temmuz 2019 Salı 15:05
İŞKUR SGK hangi illerde kaç personel alacak?

SGK personel alımı yapacağını ilan ile duyurdu. Peki SGK personel alımı başvuru şartları nasıl olacak, SGK personel alımları ne zaman başlayacak ve hangi illerde personel alımı yapılacak? İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ekranı ve İŞKUR SGK personel alımı detayları...

SGK İŞKUR aracılığıyla hangi illerde personel alacak?

Samsun

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne lise mezunu engelli 2 telefon santral görevlisi alımı, 1 TMY veya eski hükümlü mutfak görevlisi alımı olmak üzere toplam 3 personel alımı yapılacak.

Antalya

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, toplam 6 temizlik personeli alımı gerçekleştirilecek. Adayların ilköğretim mezunu olması gerekiyor. 4 personel alımı engelli personel alımı şeklinde yapılırken, 2 personel alımı TMY ve eski hükümlü adaylar arasında gerçekleştirilecek.

Bursa

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne toplam 9 temizlik personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunan adayların ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Alımlarda 6 kişi engelli kadrosu ile alınırken, 3 kişi ise TMY ve eski hükümlü kontenjanından alınacak.

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne alınacak personeller için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Adayların ya başvuracakları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ya da İŞKUR internet sitesi üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların başvurularını 26 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

İŞKUR en çok alım yapılan kadrolar

İŞKUR'un en çok alım yapacağı personel kadroları da açıklanmakta. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar beden işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek. 10 Bin 396 kişi alınacak. Başvurularda eğitim düzeyinde okur yazar olmaları yeterli olacak. Adayların iş tecrübesi olmasına da gerek görülmemekte. Buna göre ikinci en çok alım yapılacak meslekler ise 1.886 kişi açık iş ilanı bulunuyor.

Hangi alanlarda alım yapılacak?

Satış ve pazarlama alanında iş arayan adaylara müjde. İŞKUR'un özel firmalara istihdamlarında en çok alımlardan bir tanesi de satış ve pazarlama kadrosunda olacak. Bu kadroda 1687 kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Yaz ayının gelmesi ile Turizm alanında hizmet veren kıyı kesimlerde Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul, Aydın, Balıkesir gibi illerde ve çok daha fazla ilde görevlendirilmek üzere 1557 kişi alınacak. Bu kapsamda garson ve servis elemanı alımları için 1358 kişi görevlendirilecek. Silahlı ya da silahsız güvenlik sertifikası bulunan adaylara yönelik olarak en az lise mezunu 1038 kişi aranıyor. Büro memur kadrolarında ise ön muhasebeci, büro memuru, ambar memuru alımları gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:05
  1. Samsun
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Balıkesir
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