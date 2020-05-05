İŞKUR eğitim programı maaşları ne zaman yatacak?

İŞKUR kursiyer maaşlarını sorgulama işlemlerinin yapılacağı yerler şu şekildedir:

İŞKUR resmi binalarından

İŞKUR anlaşmalı bankalarından

Bu ikisi dışında e- devlet sisteminden ya da diğer sistemlerden maaşın sorgulanması söz konusu olmaz. Kişinin İŞKUR maaşı alıp almadığı da ancak buralardan sorgulanabilir. Bu şekilde maaşın miktarından alınma durumuna kadar her konuda bilgi sahibi olunabilir. Kişilerin İŞKUR binalarından maaş durumunu öğrenmeleri için yapmaları gereken sadece binaya giderek yetkiliye durumu sormaktır. Ancak bu sorgulama işlemi sırasında kişinin kimlik belgesi mutlaka yanında olmalı, kurslar henüz başlamadıysa, kurslara kabul edildiğine dair belgeyi de yanında bulundurmalıdır.

İŞKUR kursiyer ücreti bankadan nasıl sorgulanır?

İŞKUR kursiyer maaşlarını bankalardan sorgulamak için yapılması gereken, bulunulan ilde görev yapan İŞKUR’un anlaşmalı bankalarını öğrenmektir. İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan İŞKUR binaları, İstanbul genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, Akbank gibi büyük bankalarla anlaşmalıdır. Ancak küçük şehirlerde bulunan İŞKUR’lar anlaşma durumu daha kısıtlı olabilir. Bu nedenle kişilerin, bağlı bulundukları İŞKUR merkezlerinden öncelikle hangi bankalarla anlaşmalarının bulunduğunu öğrenmeleri gerekmektedir. Bankalardan maaş durumunu öğrenmek için veznelerden işlem alınabilmektedir. kişiler, yapacakları banka işlemleri için sıra alarak vezneden İŞKUR kursiyer ücreti alma durumlarını sorgulayabilmektedir.