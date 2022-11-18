  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İskoçlar Türk kulübü için para topladı! 'Helal olsun' dedirten hareket
Spor

İskoçlar Türk kulübü için para topladı! 'Helal olsun' dedirten hareket

Ekonomik kriz nedeniyle peş peşe alt liglere düşen Eskişehirspor'a İskoçya'nın St. Johnstone takımından destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 09:03:00 - 2022-11-18 09:15:23
İskoçlar Türk kulübü için para topladı! 'Helal olsun' dedirten hareket

Ekonomik zorluklar çeken Eskişehirspor'a İskoçya'dan destek geldi. St. Johnstone takımının taraftarları kırmızı-siyahlılar için 45 bin lira para topladı. İşte detaylar...

İskoçya Ligi ekibi St. Johnstone taraftarlarının, ekonomik sorunlar yaşayan Eskişehirspor için başlattığı yardım kampanyasında yaklaşık 45 bin lira para toplandı.

Yaklaşık 10 yıl önce Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı İskoçya Ligi ekibi St. Johnstone kardeş takım olarak ilan edilmişti. Tarihteki bu kardeşliği unutmayan İskoç taraftarlar, uzun süredir ekonomik sorunlar yaşayan kırmızı-siyahlılara destek olmaya devam ediyor. Daha önce tribünde Eskişehirspor pankartı açan taraftarlar, son olarak hafta sonu İskoçya Liginde oynanan Motherwell maçından önce yardım kampanyası başlattı. İskoç kulübünün yaptığı resmi açıklama ile taraftarlar arasında maçtan önce kovalarla bin 961 Sterlin toplandı. Yaklaşık olarak 45 bin lira değerinde olan yardım ve St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarından tam not aldı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

UMARIM BİZİMKİLERDE BUNUN KARŞILIĞINI VERİRLER BU BÜYÜK BİR GELİŞME,, ZATEN TARİHTE İSKOÇLARIN(( TÜRK İSKİT(( SAKA)) IRKIDAN OLDUĞUNU BİR YABANCI TARİHÇİDEN OKUMUŞTUM))

Halil Yelkenci

Eskisehirspor batsin batacagi yere kadar. Taraftari bunu hak ediyor. Sportif olmayan baska takimin sampiyonlugunu kabullenemeyen, uc bes tarafi ile aynada kendilerini buyuk gorenlerin hali boyle olur. Batsinlar. Guleyrum takula takula.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23