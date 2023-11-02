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Yerel İSKİ'nin su borusu patladı! 5 mahalle susuz kaldı
Yerel

İSKİ'nin su borusu patladı! 5 mahalle susuz kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 07:14:00 -

Kadıköy'de İBB'nin trafik çalışmaları kapsamında asfalt kesme makinesinin yüzeye yakın su borusuna temas etmesi sonucu su borusu patladı. Fışkıran su metrelerce yükselirken yol adeta göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde telekomünikasyon şirketlerince yapılan kazı çalışması sırasında İSKİ’ya ait ana su borusunun patlaması sonucu saatlerce su yola aktı.

Haber verilmesi üzerine gelen ekipler, ana hattan gelen suyu kesti.

İSKİ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği, Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa mahallelerinin arızadan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki çalışmaların 08.00’de bitirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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Yorumlar

MERSİN

BU CHP NİN SUÇU !!!!!!

Mehmet

Yıllardır bakılmayan hatlar, karabataklara teslim edilen İTT ler, arıtmayı açMAMAK için yapılan törenler, vb....
TÜM YORUMLARA GİT
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