  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prof. Dr. Aydın'dan kritik balon balığı uyarısı: 1 miligram zehri bile 70 kiloluk birini öldürebilir!

Bakan Göktaş'tan 'helal olsun' dedirten uyarı: Bu beni rahatsız ediyor

Bu şifreleme tekniğini asla kullanmayın! Yeni yılda yeni parola bulun

Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

Almanya'da o Türk markası için alarm verildi! Marketlerden bir bir toplatılıyor

75 milyar dolarlık hedefe odaklandılar! Yunanistan ile "çekişmeye" hazırız

Cem Küçük AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı: Yüzde 99 o isim olacak

ABD’ye vururuz demişlerdi! Kuzey Kore, Güney Kore’yi bomba yağmuruna tuttu

MOSSAD Başkanı’ndan Hakan Fidan’a şok telefon! Ne dediğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Vay vay vay

Adam cumaya sarhoş geldi İmama dönerek: Bir parça da benim için çal imam efendi
Yerel İSKİ’nin Ataköy tesislerinde korkunç olay! Erkek cesedi bulundu
Yerel

İSKİ’nin Ataköy tesislerinde korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-05 17:08:00 -
İSKİ’nin Ataköy tesislerinde korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

İSKİ’nin Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, geçtiğimiz ay Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki tesiste çalışanlar, tesis içerisinde bir erkek cesedi gördü.

Ceset incelemeye alındı

İhbar üzerine Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'ne gelen polis ekipleri, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzdaki erkek cesedini inceledi.

 

DNA testi yapılacak

Uzun süreden beri orada olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun DNA testi belirleneceği öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Binlerce yıllık gizem çözüldü! Bütün dünya şaşkın! Tamı tamına 2 bin ceset var
Binlerce yıllık gizem çözüldü! Bütün dünya şaşkın! Tamı tamına 2 bin ceset var

Gündem

Binlerce yıllık gizem çözüldü! Bütün dünya şaşkın! Tamı tamına 2 bin ceset var

Kötü kokuyor diye gittiler, ceset buldular!
Kötü kokuyor diye gittiler, ceset buldular!

Aktüel

Kötü kokuyor diye gittiler, ceset buldular!

Öldü sanılıp ceset torbasına kondu, diri diri gömülecekti!
Öldü sanılıp ceset torbasına kondu, diri diri gömülecekti!

Dünya

Öldü sanılıp ceset torbasına kondu, diri diri gömülecekti!

Bunlar insan değil! Terörist İsrail'in cesetlere yaptıkları ağızları açık bıraktı!
Bunlar insan değil! Terörist İsrail'in cesetlere yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Gündem

Bunlar insan değil! Terörist İsrail'in cesetlere yaptıkları ağızları açık bıraktı!

İnşaatta korkunç manzara! Cinsiyeti bile tanınamayacak halde ceset bulundu
İnşaatta korkunç manzara! Cinsiyeti bile tanınamayacak halde ceset bulundu

Yerel

İnşaatta korkunç manzara! Cinsiyeti bile tanınamayacak halde ceset bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23