Işkın nedir, faydaları nelerdir? Canan Karatay’ın ısrarla tüketilmesini önerdiği ışkın yemeği tarifi

Işkın nedir faydaları nelerdir?

Işkın otu hem farmakolojik hem de alternatif tıp alanında kullanılan çok yıllık bir bitkidir. En önemli özelliklerinden biri C vitamini oranı en yüksek bitkilerden biri olmasıdır. Kaynatıldıktan sonra renk değiştiren ve bu şekilde süs bitkisi olarak da kullanılan ışkın otu potasyum, magnezyum ve D vitamini bakımından da zengindir.

Diğer tüm bitkilerde olduğu gibi ışkın otu da aşırıya kaçılmadan tüketilmelidir. Bu bitkiyi fazla tüketen kişilerde ise ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlar, gebelik süresince ışkın otu tüketimini minimum düzeyde tutmalıdır.

Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir. İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

Işkın nerede bulabilirim?

Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen Işkın, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi bir çok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Işgın otu ne işe yarar?

Şeker, tansiyon hastalıklarına da deva olan ışgın, afrodizyak özelliğine de sahiptir. Kabızlığı gidermede başarılı olmasının yanı sıra, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, hemoroit, ülser gibi vakalara da iyi gelmektedir.

Işkın otu hangi ayda çıkar?

Mayıs ayının ilk haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar geçen dar bir zamanda bulunan Işkın doğal olarak yetişir ve tohumlarıyla çoğalır. Hafif mayhoş bir tadı olan ışkının yenen kısmı genç sürgünleridir

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tüketilmesini önerdiği ışkın yemeği tarifi ile bilinçli bir beslenme düzenine sahip olabilirsiniz. Peki, Işkın yemeği nedir? İşte detaylar.

Işkın yemeği nasıl yapılır?

Sağlıklı ve lezzetli beslenmenin sırrını sizler ile paylaşıyoruz. Işkın yemeği tarifi ile sofralarınıza yepyeni bir tat girecek. Tüm yakınlarınıza sunabileceğiniz bu özel yemek tarifi insan sağlığı için birçok faydaya sahip. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen Işkın yemeği tarifi tam bir C vitamini deposu olmasının yanı sıra kalp dostu bir besin türü olmasıyla da dikkat çekiyor. Işkın yemeği tarifi nedir, Işkın yemeği nasıl yapılır sizler için hazırladık, okumadan geçmeyin.

Işkın yemeği tarifi

Prof.Dr. Canan Karatay’ın kalp dostu olarak önerdiği bir lezzet olan ışkını çiğ bir biçimde tüketmek istemiyorsanız ışkın yemeği tarifi...

Yumurta ile hafifçe kavurarak pişirebileceğiniz ışkın yemeği tarifi, hafif ekşi tadıyla damaklarınızda yeni bir tat bırakacak.

Işkın yemeği tarifi

Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun. 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Işkınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.