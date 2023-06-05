İSKİ yolsuzluk skandalının kilit ismi Ergun Göknel hayatını kaybetti

1990'lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı tedavi gören Göknel'in, oğluna ait Levent'teki evde vefat ettiği bildirildi.

Göknel için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eski eşi Fatma Müjgan Doğan, oğlu Demir Göknel, gelini Güliz Göknel, yakınları ve İSKİ’de birlikte çalıştığı mesai arkadaşları katıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi

Cenazeye İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Baba çelenk gönderdi. Taziyeleri Ergun Göknel'in oğlu Demir Göknel kabul etti. Göknel, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Göknel'in eski eşi Fatma Müjgan Doğan ise "Çok muhterem bir insandı. Yardımsever, şikayet etmeyen, çözüm odaklı ciddi bir yönetici ve iyi bir eşti. Ayrıldık ama daimi dost kaldık. Ergun bir sürü güzel erdemi kendinde toplamış bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hislerimi ifade etmem gerekirse öyle bir insanı kaybettiğimiz için üzgünüm" şeklinde konuştu.

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Boşanma davasıyla yolsuzluk patlak vermişti

Göknel, eşi Nurdan Erbuğ’un açıklamalarının ardından İSKİ’de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1990’lı yıllarda İSKİ Genel Müdürü olarak görev yaparken eşi Nurdan Erbuğ ile ayrılmak isteyen Göknel, 1 milyon tazminat ödemeyi kabul etmişti. Bu tazminat değerinin Göknel'in genel müdürlükten aldığı maaşın hayli üzerinde olması kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ayrılık kararı ve tazminat anlaşmasının ardından Nurdan Erbuğ, eski eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen de iddiaların araştırılması için Ergun Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikâyet etmişti.

Göknel'in hesaplarına el konuldu, Nurettin Söze beraat etti

Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993'te satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te davanın tutuklu zanlılarında Ergun Göknel'in İsviçre'de bulunan Amerikan Discon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu saptandı.

Göknel'in tüm hesaplarına el konulurken, İsviçre'deki paranın da iadesi de istendi. Ayrıca "Eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı" gerekçesiyle Göknel tarafından Erbuğ'a ödenen 1 milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el kondu. Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel, İSKİ davasında beraat etmişti.

1989 Türkiye Yerel Seçimleri'nde başta 3 büyük şehir olmak üzere birçok şehri kazanan sosyal demokratlar, gelişen diğer siyasi olayların da etkisiyle 1994'teki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi birçok büyük şehri kaybetmişti.