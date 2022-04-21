  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz bakmayın 6'lı masada oturduğuna! Ali Babacan'ın Tarkan kadar bile değeri yok

Onurlu geri dönüş nasıl olacak? Çavuşoğlu açıkladı! "451 bin göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi, 500 bin Suriyeli geri döndü!"

'Dava satmayı en iyi CHP bilir' dedik, sustu! Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı davası üzerinden iktidarı hedef aldı

Çavuşoğlu açıkladı: Çok ciddi rezervler var

Pentagon'dan geri vites! Özür diledi

Gözler Hacı Yakışıklı hakkında yalan haber yapan medyada! Kısa Dalga ile aynı onura sahipler mi?

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl cezaya mahkum olması istenen işte o konuşması!

Zelenski'den Rusya'ya Mariupol teklifi!

Salgın gün geçtikçe etkisini yitiriyor! TTB hala 'aşı' diyor

Putin ve Zelenskiy Türkiye'de görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı
Yaşam İSKİ sular saat kaçta gelir 21 Nisan Perşembe | Tuzla sular ne zaman gelir?
Yaşam

İSKİ sular saat kaçta gelir 21 Nisan Perşembe | Tuzla sular ne zaman gelir?

Üsküdar sular ne zaman gelecek? 21 Nisan Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:44:00 -
İSKİ sular saat kaçta gelir 21 Nisan Perşembe | Tuzla sular ne zaman gelir?

İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek?

İSKİ sular saat kaçta gelir 21 Nisan Perşembe | Tuzla sular ne zaman gelir?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              İmrahor Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 09:51

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              İncirköy Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Esentepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 09:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Akfırat Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 09:38

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Tepeören Mah

Arıza Sebebi      :               250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 10:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Çamlık Mah,Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 09:17

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Acıbadem Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 08:50

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Barbaros Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.04.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay