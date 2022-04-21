İSKİ sular saat kaçta gelir 21 Nisan Perşembe | Tuzla sular ne zaman gelir?
Üsküdar sular ne zaman gelecek? 21 Nisan Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek?
İSKİ sular saat kaçta gelir 21 Nisan Perşembe | Tuzla sular ne zaman gelir?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Akfırat Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.