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Yaşam İSKİ su kesinti saatleri | Avcılar Kadıköy Silivri sular ne zaman gelir?
Yaşam

İSKİ su kesinti saatleri | Avcılar Kadıköy Silivri sular ne zaman gelir?

29 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise sık sık 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 18:27:00 -
İSKİ su kesinti saatleri | Avcılar Kadıköy Silivri sular ne zaman gelir?

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde bulunanlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

İSKİ su kesinti saatleri | Avcılar Kadıköy Silivri sular ne zaman gelir?

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi      :              150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.06.2022 17:32

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi      :              100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.06.2022 14:12

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Bostancı Mah

Arıza Sebebi      :              100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.06.2022 15:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              50Yıl Mah

Arıza Sebebi      :              100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.06.2022 16:21

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Çanta Balaban Mah,Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi      :              Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :              29.06.2022 17:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler     :              Ormanlı Mah

Arıza Sebebi      :              150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.06.2022 11:19

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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