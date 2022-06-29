İSKİ su kesinti saatleri | Avcılar Kadıköy Silivri sular ne zaman gelir?
29 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise sık sık 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde bulunanlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
İSKİ su kesinti saatleri | Avcılar Kadıköy Silivri sular ne zaman gelir?
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.06.2022 17:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.06.2022 14:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.06.2022 15:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.06.2022 16:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah,Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.06.2022 17:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ormanlı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.06.2022 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.