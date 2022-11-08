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Yaşam İski su doluluk oranı 8 Kasım Salı | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?
Yaşam

İski su doluluk oranı 8 Kasım Salı | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu sebeple pek çok kentte mevsim yağışları gerçekleşmedi. İstanbul'da da ekim ayı bir hayli yağışsız geçti. Bu sebeple baraj doluluk oranı yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul barajları dolu mu? Bu sene İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:06:00 -
İski su doluluk oranı 8 Kasım Salı | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

İstanbullular baraj doluluk oranını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da bu sene susuzluk yaşanır mı?

İski su doluluk oranı 8 Kasım Salı | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

7 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 982 bin metreküp. 8 Kasım 2022 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 38,63.

Uzmanlar kasım ve aralık ayında beklenen yağışların gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini ifade ediyor.

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