İski su doluluk oranı 8 Kasım Salı | İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu sebeple pek çok kentte mevsim yağışları gerçekleşmedi. İstanbul'da da ekim ayı bir hayli yağışsız geçti. Bu sebeple baraj doluluk oranı yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul barajları dolu mu? Bu sene İstanbul'da susuzluk yaşanır mı?