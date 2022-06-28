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Gündem İSKİ Skandalı’nın aktörü Ergun Göknel: CHP suçu kendinde aramalı
Gündem

İSKİ Skandalı’nın aktörü Ergun Göknel: CHP suçu kendinde aramalı

İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa edince skandal patladı. CHP'deki Aykut Erdoğdu rezaleti 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:24:00 -
İSKİ Skandalı’nın aktörü Ergun Göknel: CHP suçu kendinde aramalı

İBB'ye bağlı İSKİ'nin eski Genel Müdürü Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa edince skandal patladı. Taciz ve tecavüz olaylarıyla gündemi meşgul eden CHP'deki Aykut Erdoğdu rezaleti 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı.

Şu anda 85 yaşında olan ve Türk solunu kitaplaştırmakla meşgul olan Ergun Göknel "1870'li yıllarda Namık Kemal'den başlayarak, 1971 12 Mart'a kadar olan dönemde Türk solunu yazıyorum" dedi.

CHP'nin elleri 30 senedir armut mu topluyor

Göknel, kadın-erkek ilişkilerinde aykırılık gördüklerinde İSKİ'nin hatırlandığını söyleyerek; "30 sene oldu, 'CHP'yi sıkıntıya soktu' diyorlar. 30 senedir CHP'nin elleri armut mu topluyor? 2 sene, 5 sene, 10 sene değil 30 sene geçti.

İşin başına bakalım belediye başkanlığı seçimlerinde Nurettin Sözen'i değil de Zülfü Livaneli'yi çıkardılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu" açıklamasında bulundu.

CHP suçu kendinde aramalı 

İSKİ skandalının yaşandığı günlere geri dönen Ergun Göknel "Ben hata yaptım. Kıyamet koptu. 5 sene cezaevinde yattım. CHP'ye batıran adam diyorlar bana 30 senedir.

Ama CHP'nin yüzde 25, yüzde 26'yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. Suçu kendinde aramalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Adaletin bu mu Dünya

Devleti dolandırıp halkın parasını iç etmesinin cezası sadece 5 senemiymiş.Vay be adalete bak

SUZAN

EEEEE YİKARSİN YUVANİ,50 KİSİYLE YATTİ DEDİGİN KADİNLA EVLENİRSEN OLACAGİ BU TABİKİ.NASİL İNSAN İCİNE CİKACAK BU ADAM KARİSİYLA MERAK EDİYORUM.KARİNA CAPKİNLİK YAPMADİM DİYE İSPATLARKEN BİLE BOYLE CİRKİN KONUSMAZSİN BE ADAM.MADEM OYLE BU HATUN NASİL İSTİFA ETMEZSİN SEN.BENCE DAHA NELER CİKACAK ORTAYA BEKLEMEDEYİZ.KADİNA BASKİ YAPİP SUSTURMAZLARSA TABİ.BU ARADA SAYİN KİLİCDAROGLU BİR YORUMDA BULUNMAYACAK Mİ ACABA????
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