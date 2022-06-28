İSKİ Skandalı’nın aktörü Ergun Göknel: CHP suçu kendinde aramalı

İBB'ye bağlı İSKİ'nin eski Genel Müdürü Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa edince skandal patladı. Taciz ve tecavüz olaylarıyla gündemi meşgul eden CHP'deki Aykut Erdoğdu rezaleti 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı.

Şu anda 85 yaşında olan ve Türk solunu kitaplaştırmakla meşgul olan Ergun Göknel "1870'li yıllarda Namık Kemal'den başlayarak, 1971 12 Mart'a kadar olan dönemde Türk solunu yazıyorum" dedi.

CHP'nin elleri 30 senedir armut mu topluyor

Göknel, kadın-erkek ilişkilerinde aykırılık gördüklerinde İSKİ'nin hatırlandığını söyleyerek; "30 sene oldu, 'CHP'yi sıkıntıya soktu' diyorlar. 30 senedir CHP'nin elleri armut mu topluyor? 2 sene, 5 sene, 10 sene değil 30 sene geçti.

İşin başına bakalım belediye başkanlığı seçimlerinde Nurettin Sözen'i değil de Zülfü Livaneli'yi çıkardılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu" açıklamasında bulundu.

CHP suçu kendinde aramalı

İSKİ skandalının yaşandığı günlere geri dönen Ergun Göknel "Ben hata yaptım. Kıyamet koptu. 5 sene cezaevinde yattım. CHP'ye batıran adam diyorlar bana 30 senedir.

Ama CHP'nin yüzde 25, yüzde 26'yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. Suçu kendinde aramalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Sabah