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Yaşam İSKİ duyurdu! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak
Yaşam

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Kasım Salı günü İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:27:00 -
İSKİ duyurdu! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasındaki toplamda 8 ilçede su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?"; "Sular ne zaman gelecek" sorularına yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman kesilecek, su kesintisi ne zaman giderilecek?

İşte 16 Kasım 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Ziya Gökalp Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 09:45

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 09:45

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler: Kücük Piyale Mah,Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 11:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:50

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler: Caferağa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:15

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:53

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler: Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:05

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler: Mahmut Şevket Paşa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:35

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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