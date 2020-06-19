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Yerel

İskenderun’da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:53:15 -
İskenderun’da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Deniz ve kara trafiğinin durma noktasına geldiği ilçede bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Şehrin ana caddeleri ve İskenderun Adana yolunda su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı bazı araçlar ise yolda kaldı.


Meteoroloji verilerine göre, metrekareye 50 kilograma kadar yağmur yağmasının ön görüldüğü İskenderun bölgesinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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