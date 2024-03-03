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Yerel İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi
Yerel

İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-03 13:06:00 -
İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramda 303 captagon ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, 2 Mart tarihinde Y.G isimli şahsın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde ikametinde ve aracında yapılan aramada; 303 captagon, 19 gram sentetik kannabinoid, 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.G hakkında T.C.K. 188. maddeden işlem yapıldı.

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