İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) hız kesmiyor

İSTE bünyesinde 8 yeni bölüme daha bu yıl ilk kez öğrenci alınarak, geçen yılki kontenjanların yaklaşık %20 üzerine çıkılacak. İSTE bünyesindeki mevcut programlar gibi, yeni açılan bölümlerin de güncel ve tercih edilen bölümler olması dikkatlerden kaçmazken, bu yıl toplam 2862 yeni öğrenciye de İSTE’nin kapıları açılmış olacak.

BU BÖLÜMLER ÇOK HAVALI

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 40, Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümüne 40, Uçak Bakım ve Onarım Bölümüne 40 olmak üzere toplamda 120 öğrenci geleceğin gözde meslek gruplarından olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine kayıt yaptırma imkânı bulacaklar.

İSTE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DE VARIM DİYOR

Mühendis, Mimarlık ve teknik anlamda açmış olduğu bölümlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İSTE, öncelikle içinde bulunmuş olduğu bölge ve ardından da ülkenin sağlık sektöründeki insan kaynakları ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, yükseköğrenim düzeyinde uzman yetiştirmeye gayret gösteriyor. Bu kapsamda Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına 40 yeni öğrenci ilk kez kayıt yaptıracak. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Lojistik Yönetimi Bölümüne 40, Mimarlık Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık Bölümüne de bu yıl 60 yeni öğrenci merhaba diyecek. Üniversite eğitiminin ardından meslek kaygısı ve iş sorunu yaşamak istemeyen gençler, özellikle tercih döneminde çağın ihtiyaçlarına yönelik bölümlere kayıt yaptırmak istiyorlar. İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesindeki; Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi programına alınacak 40 yeni öğrencisiyle, Türkiye’nin sayılı üniversitelerinde var olan bu bölümü bulunduran bir eğitim kurumu olarak İSTE, dikkatleri üzerine bir kez daha çekecek.

TÜRKİYE’DE SADECE 2 ÜNİVERSİTEDE VAR

Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, birçok alanda gözde bir meslek grubu olan İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümüne de bu yıl ilk kez 40 öğrenci alınacak. Türkiye’de ilk kez Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile birlikte İSTE’de açılan bu bölüm, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir meslek dalı olarak gösteriliyor.

REKTÖR TÜRKAY DERELİ’DEN GENÇLERE ÇAĞRI

“COVID-19 sonrasına hazır, iyi bir öğrenme ekosisteminde bulunmayı isteyen herkesi, Türkiye’nin en dinamik teknik üniversitesi olan İSTE’ye, Teknoversite’ye davet ediyorum” diyen İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli konuyla ilgili yaptığı değerlendirme de şöyle konuştu: “Yeni açtığımız toplam 8 bölüm ve programa, 340 öğrenci daha alıyoruz. Tıpkı mevcut programlarımız gibi, yeni açılan bölümlerimiz de güncel ve tercih edilen bölümler. Yeni bölümlerimizin başta İskenderun ve Hatay olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerimiz yükseköğrenimleri boyunca alacakları kaliteli eğitimle İSTE’li olmanın ayrıcalığını mutlaka yaşayacaklar” dedi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Dereli TRT Haber’e konuk oldu

YKS sonrası tercih dönemi içerisinde adayların yakından takip ettiği bir üniversite olarak dikkatleri çekmeyi başaran İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), adayları bilgilendirmek amacıyla tanıtım çalışmalarına da ağırlık vermeye devam ediyor. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TRT Haber canlı yayınına katılarak İSTE ile ilgili bilgiler verdi.

‘Her geçen gün büyüyen bir üniversite olduklarını’ kaydeden ve ‘Bu yıl 8 yeni bölüm açtıklarını’ ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, ‘Yaklaşık 12 bin öğrencisi bulunan genç, dinamik ve heyecanlı bir üniversite olduklarını’ vurguladı.

TRT Haber canlı yayınında ‘Gerek denizcilik ve gerekse havacılık alanında önemli bölümleri bulunan, ender üniversitelerden biri olduklarını’ ifade eden Rektör Dereli, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de 209 Üniversite var, bunların sadece 11’i teknik üniversite ve biz ülkemizdeki 11 teknik üniversiteden biriyiz, teknik ve teknoloji odaklı olarak teknoversite vizyonuyla hareket ediyoruz. Yerel bir TEKNOFEST olan TEKNOVERSİTE Günleri’nin bu yıl beşincisini düzenledik. İSTE olarak üniversitemizde yeni Selçuk Bayraktar’lar yetiştirmek istiyoruz.”

İSTE, yeni projeleriyle 31 bin Avro destek daha almayı başardı

Öğrencileri ve akademisyenlerinin çalışmalarıyla adını başarıyla duyurmayı bir gelenek haline getiren İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Erasmus + Programı KA107 uluslararası kredi hareketliliği sonuçlarına göre başvuruda bulunmuş olduğu projeler kapsamında 31 bin 780 € tutarında hibe desteği almaya hak kazandı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Projeler kapsamında yapılan hareketlilikler katılımcılar açısından aslında bir nevi kültürler arası iletişim olanakları sunuyor, bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin hedeflediği kültürlerarası iletişim özel hedefine ulaşılmasına da katkıda bulunuyor” dedi. 2016´dan bu yana yaptıkları Erasmus+Programı kapsamındaki çalışmaların son 12 ayda farklı bir mecraya taşındığını ifade eden İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası kredi hareketliliği, Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, hem Dünya’nın dört bir köşesinden gelip İskenderun’u ve Üniversitemizi ziyaret eden yabancı öğretim elemanı ve öğrenci sayısının artmasına yardımcı oluyor, hem de Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin Dünya’ya açılmasına katkı sunuyor. Ülkemizin, İskenderun’umuzun, kültürümüzün ve de Üniversitemizin tanıtılmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımıza İSTE olarak hız kesmeden devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha kabul gören projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, katkı veren özverili çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’na yeni bölüm

Akdeniz’in incisi İskenderun’da sunmuş olduğu nitelikli eğitimle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve birçok alanda ses getiren İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) yeni bölümleriyle akademik anlamda büyümeye devam ediyor.

Bu bağlamda, Türk Halk Müziği örneklerinin genç kuşak müzisyenlere sağlıklı olarak aktarılması, yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla, İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı bünyesinde Türk Halk Müziği Bölümü resmen açıldı. THM bölümünün açılmasıyla ilgili Ana Sanat Dallarınca, sözlü eserler repertuarının yöre bağlamında; yerel ağız, söyleyiş ve seslendirme tekniklerine göre geleneksel müzik kültürümüzün dağarcığından seçilmiş örnekler işlenecek.

İskenderun’un ilk ve tek İHA pisti İSTE’de hizmete girdi

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin (İSTE) her yıl düzenlediği “Teknoversite Günleri” organizasyonuna ve dünyanın en büyük havacılık etkinliği olarak nitelenen “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali”’ne yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve yarışmalarının gerçekleştirilebilmesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarımcıları ile model uçak tutkunlarının amatör sportif havacılık faaliyetlerini yapabilmeleri amacıyla İSTE Merkez Kampüs içerisinde yer alan göletin hemen yanında yapılan İHA pisti hizmet vermeye başladı. İHA pistindeki deneme uçuşları için ilk iniş ve kalkışlar İHA pilotları tarafından gerçekleştirildi.

İSTE’lilere yeni bir kariyer imkânı daha…

İSTE-KPM’nin (İSTE - Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) girişimleriyle İSTE ve Vodafone işbirliği ile gerçekleştirilen projeye başvurmak isteyen İSTE öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofi si(CBİKO, https://www.cbiko. gov.tr) tarafından geliştirilen Yetenek Kapısı’ndan (https://www.yetenekkapisi. org) yapılacak bilgilendirmeleri takip ederek başvurularını gerçekleştirdiler. Başvuru sonrasında yapılacak mülakat, değerlendirme ve eğitim süreçlerinin ardından, hak kazanan öğrencilerin Eylül ayında çalışmaya başlayacaklar. Konu hakkındaki bilgilendirmeler ve gelişmeler İSTE ve İSTEKPM’nin web sayfasından takip edilebilecek.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan; İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi oldu.