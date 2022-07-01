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Gündem İskansız konutlarda oturanlara büyük müjde! Bayram edecekler
Gündem

İskansız konutlarda oturanlara büyük müjde! Bayram edecekler

Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Teklif olduğu gibi yasalaşırsa iskansız konutlara abonelik hakkı gelecek. Oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek. Bu, faturaların düşmesi anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:56:00 -
İskansız konutlarda oturanlara büyük müjde! Bayram edecekler

Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Teklif olduğu gibi yasalaşırsa iskansız konutlara abonelik hakkı gelecek. Oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek. Bu, faturaların düşmesi anlamına geliyor.

Düzenlemeden inşaat öncesi ruhsat almamış kaçak yapılar ise faydalanamayacak.  

 

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Yorumlar

Abdullah Biri

Allah aşkına Apt yapılirken ses gecirmeme icin nasil yapılacaksa öyle yapım izni verin yukardaki öksurse duyuyoruz özür dilerim wc deki sesi duyuyoruz.  

Mustafa

Bu ülkede aykırı iş yapanlar neden ödüllendirilir anlamak mümkün değil. İyi vatandaş hep ütülüyor
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