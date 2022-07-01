İskansız konutlarda oturanlara büyük müjde! Bayram edecekler
Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Teklif olduğu gibi yasalaşırsa iskansız konutlara abonelik hakkı gelecek. Oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek. Bu, faturaların düşmesi anlamına geliyor.
Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Teklif olduğu gibi yasalaşırsa iskansız konutlara abonelik hakkı gelecek. Oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek. Bu, faturaların düşmesi anlamına geliyor.
Düzenlemeden inşaat öncesi ruhsat almamış kaçak yapılar ise faydalanamayacak.