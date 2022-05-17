İskandinav ülkeleri hangileri? İskandinav ülkeleri nerede?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya gireceğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’ya desteklerniden dolayı İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine onay verilmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" dedi. Peki İskandinav ülkeleri nerede?

İskandinav ülkeleri hangileri?

İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler ile beraber Finlandiya, İzlanda, Faroe Adaları, Åland Adaları ve Grönland Nordik ülkeleri oluştururlar. Bu ülkelerin dilleri Fince dışında birbirine benzemektedir. Bu dillere Kuzey Cermen dilleri veya İskandinav dilleri denir. Danimarka Danca, Norveç Norveççe, İsveç İsveççe, İzlanda İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar.

Norveç, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biridir. Petrol ihracatçı ülkesi olması, balıkçılık faaliyetleri ve İngiltere ile ilgili tutumları yüzünden, Avrupa Birliği'ne katılmamıştır.

İzlanda da AB üyesi değildir.

Danimarka 1973'te AB'ye girmiştir.

Danimarka'ya bağlı Grönland adası 1979 yılında AB'den referandum ile ayrılmıştır.

İsveç ve Finlandiya ancak 1995'te tarafsızlık politikasından vazgeçerek AB safına katılmışlardır.