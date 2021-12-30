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Spor İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor
Spor

İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi, 28 Ocak Cuma günü başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 13:58:00 -
İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi, 28 Ocak Cuma günü başlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun fikstür kura çekimine göre 6 gruba ayrılan 24 takım, ilk hafta maçları 28-29-30 Ocak tarihlerinde yapacak.

Grup birincileri ve en iyi gurup ikincisinin 16-20 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off'ta mücadele edeceği ligde maçlar, Bursa, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Samsun'da oynanacak.

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