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Yerel Isınmak için trafo binasına giren genç yandı! Yardım çığlıkları yürek parçaladı
Yerel

Isınmak için trafo binasına giren genç yandı! Yardım çığlıkları yürek parçaladı

Adana'da ısınmak için kullanılmayan bir trafo binasına giren genç akıma kapıldı. Yanan genç adam, "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 10:51:00 -

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde iddiaya göre Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi. Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı.

"Yanıyorum ağabey"

Yanan gencin, yardıma gelen görevlilerden, "Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah'ım beni bayıltsınlar öldürsünler. Acı verme Allah'ım" diye yardım istemesi yürekleri sızlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.

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Yorumlar

Yaşamak güzel

Ya oraya elektrik kablolarını çalmaya gelmiş Allah ta ona orada cezasını vermiş ısınmaya değil hırsızlık için oraya girmiş

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