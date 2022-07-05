İşiniz gücünüz yok mu sizin! Türk televizyonlarında yeni rezillik

Türk gelenek ve göreneklerine aykırı bir şekilde, ahlaki değerlerden uzaklaştıran yapımlara bir yenisi daha eklendi. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet Akbağ ve Şahin Irmak'ın sunduğu 'Güldürme Beni' programında daha ilk bölümden rezil anlara imza atıldı.

Ünlü isimlerin birbirini güldürmek için adeta şaklabanlıkta yarıştığı programda birbirinden tuhaf hareketler sergilendi.

Yarışmanın ilk bölüm konuklarından Aslı Bekiroğlu, yoga yaptırmak için Mustafa Üstündağ'ı seçti. Erkeklerin kadına, kadınların da erkeklere çeşitli oyunlar bahanesiyle benzetilmeye çalışıldığı Türk televizyonlarında bir örnek de 'Güldürme Beni' programında yaşandı.

Etekle amuda kalktı

Önce tayt giyilmesi istenen ardından da üzerine kadın elbisesi giyen Üstündağ, o haliyle yoga yaptı. Reyting uğruna rezilliklerine seviye atlatan oyuncular, biraz daha ileri gitti. Üstündağ, istek üzerine diğer oyuncuların da desteğiyle amuda kalktı.