İşini sıkıcı bulan çalışan dava açtı! Mahkeme 'taciz' diyerek 50 bin euro tazminatı kabul etti

Fransa'da işini sıkıcı bulup depresyona girdiğini belirterek dava açan Frederic Desnard, 50 bin euro tazminat kazandı. Mahkemede iş yerinde sıkılmanın tacizin bir türü olduğu kabul edildi.

Paris merkezli bir parfüm üreticisi olan Interparfums'te çalışan Desnard, 2014 yılında işinden ayrılmıştı. İşinin çok monoton olduğunu ifade eden Desnard, işinin kendisini depresyona sürüklediğini belirtti.

'Depresif ve yıkılmış' hissettiğini söyleyen Desnard, büyük bir müşteriyi kaybettikten sonra dört yıl boyunca sıkıcı sorumluluklarla uğraştığını da ifade etti.

70 bin euro kazanıyordu

Günlük sorumluluklarının 20-40 dakika gibi kısa süreler sürdüğünü, bu durumun da enerjisini tükettiğini söyleyen Desnard, senelik 80 bin Dolar yani yaklaşık 70 bin euro kazanıyordu.

Telegraph'ın aktardığına göre Desnard'ın durumu "tükenmişlik sendromu"nun tam tersi bir şekilde yoğunluktan değil, sıkıntıdan tükenmek olarak tanımlandı.

Monoton çalışma koşulları nedeniyle epilepsi krizi geçirdini söyledi

Desnard'ın avukatları, monoton çalışma koşulları nedeniyle müvekkillerinin araç kullanırken epilepsi krizi geçirdiğini söyledi.

Mahkeme, eski iş yerine dava açan Desnard'ın monoton sorumlulukları nedeniyle ruh sağlığını etkileyecek kadar sıkıldığını tespit etti.

Mahkeme taciz olarak kabul etti

Mahkemede iş yerinde sıkılmanın tacizin bir türü olduğu kabul edildi ve bu kararın Fransız tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.