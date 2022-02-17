İşine bak DW! Dindar nesil Almanya'yı kudurttu

ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından finanse edilen Batı uzantılı medya organları, her fırsatta Anadolu’nun milli ve manevi değerlerine saldırıyor. Alman DW Türkçe yayınlarında bu kez Türkiye’deki hafızlık eğitimini ve Diyanet’i karalama cüreti gösterdi.

DEUTSCHE Welle (DW), Türkiye’de hafızlık eğitiminin devlet eliyle desteklenmesini hedef aldı. Alman medya organı, yüze 99’u Müslüman bir ülkede kendi kutsal kitabını öğrenmek isteyen öğrencilere sunulan imkânları suç işleniyor gibi lanse etti.

MEB ile Diyanet Işleri Başkanlığı’nın örgün eğitim gören öğrencilerin hafızlık yapmasına imkan tanıyan protokolünü kötüleyen habere tepki yağdı. Çok sayıda vatandaş DW’ye “Haddinizi bilin” çağrısı yaptı. Almanya destekli DW, sürekli olarak algı operasyonu amaçlı yalan ve çarpıtılmış haberleriyle biliniyor.

Diyanet'i hedef aldılar

Türkiye’de beşinci kol faaliyeti yürüten Batılı medya organları, her fırsatta Anadolu’nun milli ve manevi değerlerine saldırıyor. Alman DW Türkçe yayın yaptığı dijital mecrasında Türkiye’deki hafızlık eğitimi üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nı karalamaya kalkıştı.

Yüzde 99’u Müslüman bir ülkede hafızlık eğitimi verilmesinden daha normal bir faaliyet olmazken Alman DW medya organı Diyanet İşleri Başkanlığı’na saldırarak yapılan hizmetleri hedef aldı. Türkiye genelinde Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra hafızlık yapan öğrencilerin hem sayısı hem onlara sağlanan burs imkânları DW’nin gözüne battı. Türkiye vatandaşı ailelerin kendi inançlarının kutsal kitabını öğrenmeleri için yaptığı bağışlardan rahatsızlık duyacak kadar ileri giden Alman medya organının yaptığı bu haber “Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar” tepkilerine yol açtı.

Türkiye'den size ne!

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” ile örgün eğitime devam eden öğrencilerin hafızlık yapabilmesinin yolunun açılmıştı. Devletin iki kurumu arasında imzalanan ve vatandaşın memnuniyetle karşıladığı bu uygulama da Alman DW’de hazımsızlığa yol açmış. Oysa söz konusu protokol, “örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi” amacına hizmet ediyor.

Sendika adı altında kendi toprağının inanç ve değerlerine düşmanlık eden temsilcilerin ağzından hafızlık eğitimini karalamaya çalışan haber hemen her kesimden insanın tepkisine yol açtı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Alman DW medya organına ‘maksatlı haberler yapmak yerine yayın yaptığı ülkedeki insanların inancına saygı gösterin’ tepkisini gösterdi.

Almanya’da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle’nin (DW) 5 Arapça servisi çalışanını işine son vermesinin ardından 2 Filistin kökenli gazeteciyi daha işten çıkardığı bildirildi. Alman medyasındaki haberlerde, Zahi Alavi ile Yasir Ebu Mualek’in sosyal medya hesaplarında, geçmişte “antisemitik ifadeler kullandığı” iddiasıyla görevlerine son verildiği ifade edildi. Alavi’nin 17 yıldır, Ebu Mualek’in ise 12 yıllık DW çalışanı oldukları aktarılan haberlerde, 2 gazetecinin DW Genel Müdürü Peter Limbourg’un geçen haftaki basın toplantısında bahsettiği inceleme başlatılan 8 kişi içerisinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında, 2 gazetecinin İsrail’in 2014’te ablukaya alınan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısını kınadıkları kaydedildi. Alavi’nin Temmuz 2014’te Facebook sayfasında, “Terörist İsrail devletinin Filistinlilere yaptığı tekrarlanan bir soykırımdır” paylaşımında bulunduğu ifade edildi. Alavi ve Ebu Mualek’in sosyal medya hesaplarında kendilerine destek verenlere teşekkür ettikleri görüldü.

Kaynak: Diriliş Postası