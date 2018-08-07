"İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

ABD'nin haftalık haber dergisi Newsweek'te, geçtiğimiz günlerde skandal bir makale kaleme alındı. Türkiye ile Kürtler arasında bir çatışma varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan dergi, Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım çağrısı yapmıştı. İşte bu tartışmalar ışığında Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında dikkat çeken bir konuya değindi.

Tuna, Davutoğlu'nun eski danışmanı ve Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan'ın darbe girişiminde sonra yazdığı yazısını köşesinde paylaştı. Tuna, "15 Temmuz'un arkasında ABD var" diyenleri; ideolojik bakan, klişeci ve komplocu olmakla suçlayan Mahçupyan'ın o yazısını aktardı ve şunları kaleme aldı:

ABD DIMDIZLAK ORTADA

"Davutoğlu'nun danışmanının bundan 2 yıl önceki söz konusu yazısında şunu demesiydi: "Diyelim ki ABD'nin derdi Erdoğan'dan kurtulmaktı ve bunun ancak istikrarsızlık pahasına mümkün olduğunu düşündü. İyi de bunun için darbe yapmaya gerek yok ki... İktidarın Kürt, Alevi ve laik kimlikler nezdinde gelip dayandığı tıkanma noktaları var ve bu fay hatlarının iç içe geçirilerek kaşınması zaten istenen sonucu verebilir. Hele sıkışmış olan ekonominin dış finans kaynaklarını kesecek birkaç adımın da aynı anda atılması durumunda..."

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Dış finans kaynaklarımızı kesecek adımlar malumunuz atılmaya başlandı. Fay hatlarının kışkırtılması mı?

"Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli..." çağrısı yapan Newsweek dergisinde, Türkiye'de Kürtlerin yok edilmek istendiği, yüzbinlerce Kürtün yerlerinden edildiği, binlercesinin de öldürüldüğü yazıldı.

Nedim Şener dostumuzun dediği gibi "15 Temmuz devam ediyor!"

"Diktatör Erdoğan" mavalının tekrar ısıtılması, Evanjeliklerin "Deccal Erdoğan" propagandası ve Rahip Brunson muhabbeti hep bunun ifadesi.

Şimdiden dikkat: Mezkur fay hatlarını kaşıyacaklar!

Kimseciklerin teviline tefsirine ihtiyaç yok, artık işin gizlisi saklısı kalmadı:

ABD dımdızlak ortada."