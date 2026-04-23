‘İşimiz duaya kaldı’ diye yazan CHP medyası moraracak! Mustafa Kemal Meclis'i işte böyle açmıştı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin borazanlığını yapan Sözcü ve Cumhuriyet'i yerin dibine sokan ifadeler kullandı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu'nun ifadeleri şöyle:

'Cuma gününün mübarek bir gün olmasından istifade ederek Meclis'i o gün açalım' diyorlar. O zaman ben soruyorum. dua ederek burada Mustafa Kemal.

23 Nisan Meclis'in açılışını yapıyorsa şu nedir ya? Şu nedir? Bir Alev Coşkun mu anlatır? Mustafa Balbay mı anlatır yoksa barışlar mı anlatır? Pehlivanlar, Terkoğullları hangi biri anlatacaksa bana anlatsın.

Okullar dua ile açıldı diye kılçıklık yapıyor Cumhuriyet Gazetesi.

İki gün önce Kahramanmaraş'taki 9 tane insanımızın biri öğretmen, 8 tane öğrencinin ölümü sonrasında pazartesi günü okul açılıyor.

Okul açılırken dua diliyor. Tedbirler alınmış. Tedbirlerin alınmasına ilaveten bir de 'dua edelim' deniliyor.

Mustafa Kemal için de söyler misiniz?

Mustafa Kemal 1920'de tedbirleri almış. Osmanlı'dan yetkiyi almış, padişahtan yetkiyi almış. Gelmiş Meclis'i açmış. Meclis'i açarken de diyor ki 'Fazladan biz yüreğimizi koyduk buraya. Hilafeti kurtarmak için, İngiliz'i Anadolu'dan kovmak için, Yunan'ı kovmak için yüreğimizi koyduk. Canımızı ortaya koyduk. Ama bir de dua edelim' demiş

'Cuma namazından hemen sonra meclisi açalım ki o günün mübarekliğinden de istifade edelim' demiş.

Cumhuriyet iki gün önceki manşet somut adım yerine dua.

Sözcü gazetesi. Bir yiğit çıktı diyor ya. Bir yiğit çıktı. İşimiz duaya kaldı. Mustafa Kemal için de söyler misiniz?