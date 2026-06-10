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Gündem Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama
Gündem

Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama

Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 saat içerisinde peş peşe 4 açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

"İsrail durdurulmalıdır"

Nasıl bugün Hürmüz’deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir.

Avrupa’da İspanya’nın gösterebildiği cesaret ve sağduyulu tutumu başka ülkelerin de göstermesi tarihî bir sorumluluktur.

Bugün Gazze’de devam eden soykırımın kanı, buna tepkisiz kalanların eline yüzüne bulaşmıştır.

İran’da, Lübnan’da başlayan; Suriye’yi, Akdeniz’i, Afrika’yı tehdit eden bu saldırganlığın sonuçlarından da yine tepkisiz kalanlar mesul olacaktır.

İsrail durdurulmalıdır.

Bu, insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir.

Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir.

Türkiye, İsrail’in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır.

 

"Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız"

Şam ve Beyrut, İstanbul’un iki kardeş şehridir.

Türkiye’nin güvenliği sadece Hatay’dan değil; Halep’ten başlar, Şam’dan başlar, Beyrut’tan başlar.

Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.

 

"Çok açık söylüyorum"

Akdeniz’de, özellikle Kıbrıs Adası’nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz; bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Çok açık söylüyorum:

Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

 

"Buna asla müsaade etmeyeceğiz"

Arzımevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah’ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.

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Yorumlar

ŞERİF ÇİNTOSUN

Başkanım bu konuda lütfen geri adım atmayın. Bu katillere artık verilmesi gereken dersi biz verelim

Aktolgali beyerbeyi haykirdi: ILERLE!

Vakit tamam ...sapik soykirimci hirsiz saklhtejar soysuz zalimler icin yasasin cehennem!
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