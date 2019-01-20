İsim vermenin önemi

Resulüllah Efendimiz isim vermeye önem vermiş, anlamı güzel olmayan isimleri değiştirmiştir. Mesela Hazreti Ali, Fatıma’dan olan ilk oğluna Harp adını verince Resulüllah onu Hasan diye değiştirmiş, ikinci oğluna yine Harp demiş, Resulüllah Efendimiz onu da Hüseyin diye değiştirmiş.

Bir vadiden geçerlerken bu vadinin ismi nedir diye sormuş, Vadi-l-harp, yani Harp Vadisi’dir demişler, O da bunu değiştirerek ona, Vadi’s-Sulh adını vermiş. Berre adını, Zeynep diye değiştirmiş. Berre mutlak iyilik demektir. Muhtemelen ismi Berre olan bir kadın kendisini her bakımdan iyiliğin temsilcisi görüp gururlanabileceği için böyle yapmış. Çünkü insanın kendi kendisini tezkiye etmesi Kur’an-ı Kerim’le yasaklanan bir durumdur. Resulüllah’ın değiştirdiği pek çok isim vardır.

Peygamber Efendimiz annenin babanın çocuklarına karşı görevlerinden birinin de ona güzel bir isim vermek olduğunu söyler. Çünkü isim sanki anlamının mana dünyasından müsemmasına, yani ismin konusuna mana huzmelerini çekip getiren görünmez bir râbıttır/linktir ve o müsemma, o isimle anıldığında ismin manasından ona bir nebze gelmiş olur, bu sürekli tekrarlanınca da ismin manası müsemmada tecelli eder.

O halde çocuklarımıza isim verirken hatta sadece çocuklara değil eşyaya, bitkilere, hayvanlara dahi isim verirken güzel ve anlamlı isimler vermemizin gereği anlaşılmış olur.