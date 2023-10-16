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Siyaset İsim isim açıklandı! AK Parti’de yeni görevlendirme
Siyaset

İsim isim açıklandı! AK Parti’de yeni görevlendirme

Yeniakit Publisher
2023-10-16 14:07:00 -
İsim isim açıklandı! AK Parti’de yeni görevlendirme

AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi sonrası alınan görevlendirme kararlarını duyurdu.

AK PARTi Genel Sekreteri Fatih Şahin Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi sonrası alınan görevlendirme kararlarını duyurdu.

4. Olağanüstü Büyük Kongremiz sonrası Genel Merkez Kurullarımız’ın bugün yapmış oldukları ilk toplantıları sonucunda;

Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Sarı
Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Altay
Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliği’ne Saliha Dönmez

Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı’na İffet Polat

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığı’na İsmail Cenk Dilberoğlu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

seçilmişlerdir.

Başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, kurullarımıza hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum.

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