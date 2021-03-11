Işılanma ne zaman çıkacak? Işılanma ne zaman nasıl olacak?

İnsanoğluna Allah tarafından verilen üstün yetenek ve bilgi sayesinde teknoloji gibi muhteşem bir nimeti kullanarak, uçan arabalar, birbirinden etkileyici robotlar, uçaklar, füzeler, bilgisyarlar, akıllı telefonlar, yapay zeka üzerine üretilen yüzlerce teknolojik ürün... Teknoloji her geçen gün insanları hayrete düşürecek yenilikler sunarken, filmlerde gördüğümüz ışınlanma konusunda da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg’den heyecanlandıran açıklama geldi.

Işılanma ne zaman çıkacak?

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. “2021'deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay” diyen Zuckerberg, “Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Zuckerberg, sanal gerçekliğe geçişin, dünya için de iyi olacağını, karbon salınımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizdi. Zuckberg açıklamasında " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" diye konuştu.