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Dünya İşgalciler İsrail yine katletti!
Dünya

İşgalciler İsrail yine katletti!

İşgal askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi şehit etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 09:15:00 -
İşgalciler İsrail yine katletti!

Filistin Sağlık Bakanlığı, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in işgal güçlerince şehit edildiğini açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra işgalciler tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.

Haberde ayrıca, işgal güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.

İşgal güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana şehit edilen Filistinli sayısı 89 oldu.
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