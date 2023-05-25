İşgalci siyonistler 10 kişiyi yaraladı 12 kişiyi de alıkoydu

Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan bir kampa saldıran işgalci siyonistler 10 genci yaraladı, 12 kişiyi de alıkoydu.

Son günlerde Filistinliler üzerindeki baskı ve saldırılarını artıran işgalci siyonistler, dün gece ve bu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan bir kampa saldırdı.

Yerel kaynakların paylaştığı bilgilerde işgalci siyonistler Eriha'nın güneyinde bulunan Akabat Cabir kampına farklı yönlerden girerek bazı evlerin çatısına çıktığını, 30'dan fazla eve saldırı düzenlediği ve bir eve de anerga füzeleri ile saldırdığı kaydedildi.

Gençlere ve evlere ateş açmak ve zehirli gaz bombası atmak suretiyle saldıran işgalci siyonistler, bir ağır olmak üzere 10 genci yaraladı. Siyonist işgalciler, kampa tüm girişleri kapatarak halkın giriş çıkışlarını engellediği gibi ambulansların da girişine engel oldu ve kampa daha fazla askeri güç yığdı.

İşgalci siyonistler, yaptığı saldırılar ve yaralamalar sonrasında ise 12 genci alıkoydu. (İLKHA)

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