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Gündem İşgalci İsraillilerden alçak saldırı! Barış aktivistlerini darbedip Filistinlileri gözaltına aldılar!
Gündem

İşgalci İsraillilerden alçak saldırı! Barış aktivistlerini darbedip Filistinlileri gözaltına aldılar!

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İşgalci İsraillilerden alçak saldırı! Barış aktivistlerini darbedip Filistinlileri gözaltına aldılar!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgedeki ihlalleri belgelemeye çalışan barış aktivistlerine saldırdı. Siyonist çetelerin terörüne siper olan İsrail ordusu ise El-Muğayyir köyüne baskın düzenleyerek gaz bombalarıyla müdahale ettiği olayda 2 Filistinli genci gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda barış aktivistlerini darbederken İsrail ordusu da kentin kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İnsan hakları örgütü El-Beyder'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Arab el-Kaabine topluluğuna saldırarak bölgedeki barış aktivistlerini darbettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, bedevi ve marjinal toplulukların sakinlerini hedef alan saldırı ve tacizlerin yanı sıra bölge halkını desteklemeye ve yaşanan ihlalleri belgelemeye çalışan aktivistler ile dayanışma gösterenlere yönelik baskıların bir parçası olduğu vurgulandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne saldırdı.

El-Muğayyir Köy Konseyi Başkanı Emin Ebu Alya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasabanın Doğu Ovası bölgesindeki çiftçilere saldırdığını, belde sakinlerinin saldırıya karşı koyduğunu ve herhangi bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Ebu Alya, İsrail ordusunun gaspçı İsraillilere koruma sağlamak amacıyla köye baskın düzenlediğini, zehirli gaz bombaları attığını ve Ala ile Hani Ebu Alya isimli 2 genci gözaltına aldığını ifade etti.

 

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen temmuz ayında Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 798 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını tırmandırdı.

Resmi Filistin verilerine göre bu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı resmi olarak ilhak etme duyurusuna zemin hazırladığı ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

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Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

İSRAİL'E KARŞI KÜRESEL SESSİZLİK İNSANLIĞIN UTANÇ VESİKASIDIR! Filistin topraklarında barışçıl aktivistleri vahşice darbeden ve sivil halkı hukuksuzca kelepçeleyen İsrail, modern dünyanın gözü önünde barbarlığın ve devlet terörünün bayraktarlığını yapmaktadır. Kendini hukukun üstünde gören bu apartheid ve işgal rejimi, sadece Filistinlilerin en temel insani haklarını gasbetmekle kalmıyor; zulmü ifşa eden vicdan sahibi her sesi zorbalıkla, kanla ve silah dipçikleriyle susturmaya çalışıyor. Barış kelimesine bile tahammülü olmayan bu alçakça saldırganlık, korkak bir tiranlığın ve tamamen kontrolden çıkmış bir cinnet hukukunun en net tescilidir. Uluslararası hukuku her gün ayaklar altına alan, insanlık onurunu çiğnemeyi kendine şiar edinen bu haydut düzenine karşı küresel sessizlik tam bir utanç vesikasıdır; bu gözü dönmüş terör aygıtı derhal en ağır uluslararası yaptırımlarla lanetlenmeli ve durdurulmalıdır.

Mesut Sarp

Yapar o alcak siyonistler. Utanç vesikamiz başımızdaki Müslüman liderlerin sadece çok sert eleştirileridir ötesi yok...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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