İşgalci İsrail'i korkutacak açıklama: Artık mümkün değil

Gazze'deki Filistinli gruplar, işgalci İsrail'in devam eden saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını bildirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Ofisi Üyesi Cemil Muzhir, Gazze sınırında Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde Filistinli gruplar adına açıklama yaptı.

Muzhir, "Siyonistlerin devam eden ekonomik ve yaşamsal saldırıları ile uluslararası toplumun tutarsızlığı karşısında artık sükunet mümkün değil. Abluka, sınır kapılarının kapalı olması ve fakirlik nedeniyle halkımızın yaşadığı acılardan uluslararası toplum ve Siyonistler sorumludur." dedi.

Gazze'nin şantajları kabul etmediğini ve durumun bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Muzhir, "Batı Şeria, Kudüs ya da 1948 sınırındaki topraklar olsun Filistin'in herhangi bir bölgesine saldırı tüm Filistin'e saldırıdır ve bu direniş güçlerine karşılık hakkını doğurur." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörist İsrail'in Gazze sınırındaki Filistinlilere, çocuklara, sivillere saldırısının, Filistin halkına yönelik düşmanlığının yansıması olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail'in yalnızca şiddet dilinden anladığını, kanlı zihniyetini gösterdiğini ifade eden Kanu, "Çocuklara ve sivillere karşı işlenen bu suçlar, halkımızın iradesini kıramayacak." diye konuştu.

Terörist İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinli'nin yaralandığı açıklanmıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.