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Dünya İşgalci İsrail'de panik! 'Su kaynakları zehirlenebilir'
Dünya

İşgalci İsrail'de panik! 'Su kaynakları zehirlenebilir'

Terörist İsrailli yetkililer, ülkenin su kaynaklarına yönelik olası İran saldırısına karşı hazırlıklı olunması konusunda ikazda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:04:00 -
İşgalci İsrail'de panik! 'Su kaynakları zehirlenebilir'

Terör devleti İsrail'in ulusal su şirketi Mekorot'un gerekli teknolojik önlemleri almasına, bakanlığın geçen yıl talimatı vermesine ve gerekli fonları tahsis etmesine rağmen, yerel su yetkililerinin henüz gereken hazırlığı yapmadığı ortaya çıktı.

Ynetnews'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz'in ofisinde yapılan acil bir toplantıda yetkililer, su altyapı sistemlerinin siber saldırılara karşı hala yetersiz durumda olduğunu bildirdi.

Bakan Steinitz, yetkililere siber güvenliğin ve muhtemel saldırılara karşı hazırlık düzeyinin artırılması için acil adımlar atmaları talimatını verdi.

2020'nin Nisan ayında İran'ın, ABD'li hackerlar aracılığıyla İsrail'in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kaynak: star.com.tr

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