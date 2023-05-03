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Dünya İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısına başladı!
Dünya

İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısına başladı!

Yeniakit Publisher
2023-05-03 02:14:00 - 2023-05-03 02:19:52

Ramazan ayında düzenlediği Mescid-i Aksa baskınlarıyla yüzlerce Filistinliyi yaralayıp kan akıtan Yahudi, Gazze'ye hava saldırısına başladı.

Siyonist İsrail Ramazan ayında düzenlediği saldırılardan sonra Türkiye başta olmak üzere Müslüman devletlerin sert tepkisiyle karşılaşınca, eylemlerine ara vermişti.

Siyonistler bu gece saatlerinde Gazze'ye yeniden bombardıman başlattı.

İsrail'in alçak saldırılarının bilançosuna ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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