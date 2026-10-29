Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

AZİZ YILDIRIM'DAN GUENDOUZI ÇIKIŞI Galatasaray derbisi öncesi Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, Kante ve Guendouzi'ye harcanan rakamları eleştirmişti. Aziz Yıldırım: “Ya bu oyuncuların hepsini ben mi aldım? Bu yönetim mi aldı? Bana hesap soruyorsunuz. Ben beş tane adam aldım, hepsi de nokta atışı. Ake, nokta atışı. Vedat ve Lukaku, önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Guendouzi’yi 50 milyon euroya, Kante’yi 60 milyon euroya almışsın. Nasıl kovacaksın, göndereceksin? Gönderin bakayım, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallayıp duruyorlar, bilmeden.” ifadelerini kullanmıştı.