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Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

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Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı devam ederken devre arası transfer planlaması da hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız yıldız Matteo Guendouzi’nin transferi konusunda izlenecek yolu belirlediği ortaya çıktı.

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Foto - Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası en önemli gündem maddesi yeni teknik direktör olan Fenerbahçe’de bir yandan da Ocak ayı yaklaşırken, transfer hareketliliği de sürüyor. GUENDOUZI İÇİN AYRILIK PLANI Arka arkaya alınan olumsuz sonuçların ardından kadroda revizyon planlayan yönetim, sürpriz bir isim için ayrılık kararı aldı. Teklif geldiği halde düşünülmeden veda edilebilir.

#2
Foto - Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

Fenerbahçe'de Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin son dönemde ortaya koyduğu performans, yönetimi hiç memnun etmiyor. Form düşüklüğü yaşayan tecrübeli oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Ocak ayında Guendouzi'yi isteyen kulüp olursa kolaylık sağlayacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun takımndaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

#3
Foto - Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

AZİZ YILDIRIM'DAN GUENDOUZI ÇIKIŞI Galatasaray derbisi öncesi Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, Kante ve Guendouzi'ye harcanan rakamları eleştirmişti. Aziz Yıldırım: “Ya bu oyuncuların hepsini ben mi aldım? Bu yönetim mi aldı? Bana hesap soruyorsunuz. Ben beş tane adam aldım, hepsi de nokta atışı. Ake, nokta atışı. Vedat ve Lukaku, önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Guendouzi’yi 50 milyon euroya, Kante’yi 60 milyon euroya almışsın. Nasıl kovacaksın, göndereceksin? Gönderin bakayım, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallayıp duruyorlar, bilmeden.” ifadelerini kullanmıştı.

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Foto - Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi için kritik karar! Yönetimin planı netleşti

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR 27 yaşındaki futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. FENERBAHÇE'DE KUYT KARARI Fenerbahçe, yeni teknik direktör belirlenene kadar Kuyt'ın teknik sorumlu olacağını açıkladı. Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde: İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

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