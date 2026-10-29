Mustafa Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 2 kız kardeşe istismar iddiası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, cinsel saldırı iddiaları ve yeni itirafçı beyanlarının ardından düzenlenen operasyonla 8 şüpheli daha gözaltına alındı
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül’ün iki yakın koruması, Ankara’da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 8’inin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
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