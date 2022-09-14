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Yerel İşgalci İsrail, Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti
Yerel

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti

İsrail askerleri tarafında açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 07:23:00 -
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti

İsrail ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde el-Cilme kontrol noktasında silahlı iki Filistinlinin tespit edildiği ve gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Filistinli iki şüphelinin, gözaltına alınmak istendiği sırada askerlere ateş açtıkları kaydedilen açıklamada, şüphelilerin askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Olaya ve öldürülen Filistinlilerin kimliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Yorumlar

Alparslan 1071 Fatih 1453 Yavuz 1517

Kahrolsun israil kahrolsun siyonizm kahrolsun abd... direne direne kazanacağız... kahrolsun emperyalizm.....
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