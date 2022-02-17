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Dünya İşgalci İsrail 3 genci yaraladı, iki genci gözaltına aldı!
Dünya

İşgalci İsrail 3 genci yaraladı, iki genci gözaltına aldı!

Siyonist İsrail işgal güçleri, yoğun baskı altına aldığı ve her türlü insanlık dışı zulmü gerçekleştirdiği Filistin topraklarında direnmeye çalışan sivillere ağır silahlarla ateş açıyor. Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, çatışmada üç genci yaraladı, iki genci de gözaltına altı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:25:00 -
İşgalci İsrail 3 genci yaraladı, iki genci gözaltına aldı!

Yeni Akit  Ankara

Siyonist işgali altındaki Filistin, bugüne de çatışmalarla uyandı. Cenin kentine baskın düzenleyen işgal güçleri ile direnişçiler arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 genç yaralandı, 2'si işgal güçlerince gözaltına alındı. Cenin kentine baskın düzenleyen işgal güçleri, Harub Mahallesi ile Nasıra Caddesi'nde çatılara keskin nişancılar yerleştirdi.

Tahrik tatbikatı!

Diğer yandan İsrail işgal güçleri, Nakab'ın Tel Es-Seba beldesine baskın düzenleyerek yıkım işlemi gerçekleştiriyor. Filistinlileri sürekli kışkırtma politikası izleyen işgalci İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyindeki Anata beldesinde Filistinlilere ait arazilerde gerçek mermiler ve patlayıcılarla askeri tatbikat gerçekleştirdi.

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