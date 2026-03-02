Borsa için İran savaşı önlemleri! Yeni kararlar açıklandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasakladı. Ayrıca kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Açığa satış yasağı, piyasadaki aşırı volatiliteyi sınırlamak ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulanan bir tedbir olarak değerlendiriliyor.
SPK’nın kararı, artan küresel ve bölgesel jeopolitik risklerin finansal piyasalar üzerindeki baskısına karşı düzenleyici müdahale olarak öne çıkıyor.
Önümüzdeki günlerde BIST endeksindeki volatilite, işlem hacmi ve yabancı yatırımcı davranışları yakından izlenecek.
