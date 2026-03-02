Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki askeri noktalar ile Rawalpindi'deki stratejik Nur Khan üssünü hedef aldığını duyurdu. Operasyonun, sınır hattındaki gerilimin ardından misilleme olarak yapıldığı belirtildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan topraklarındaki kritik askeri yerleşkelerin vurulduğunu bildirdi.
Yapılan duyuruda, Nur Khan üssü dahil olmak üzere stratejik öneme sahip tesislerin hedef alındığı ifade edildi.
Pakistan tarafının sınır hattında düzenlediği operasyonlar sonrasında yükselen tansiyon, karşılıklı saldırılarla geniş çaplı bir askeri krize dönüştü.
SINIRDAKİ ÇATIŞMALARDA "UYGUN YANIT" DÖNEMİ
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın daha önceki müdahalelerine karşı "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısını eyleme döktü.
Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise karşı operasyonlarda "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" iddia ederek savunma yaptıklarını savundu.
KAYIPLAR ARTIYOR: 52 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bölgedeki insani bilançoyu paylaşan Afganistan sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, son çatışmalarda "52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını" açıkladı.
Pakistan yönetimi, Taliban’ın Pakistan Talibanı (TTP) konusundaki tutumundan şikayet ederken; Kabil yönetimi, topraklarında hiçbir terör örgütüne izin vermediklerini belirterek saldırıları kınadı.