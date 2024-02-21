İşgal rejimi Refah'tan yardım girişine engel oluyor!
Filistin Kızılayı siyonist işgal rejiminin Refah'tan Gazze'ye insani yardım girişine engel olduğunu açıkladı.
Filistin Kızılayı siyonist işgal rejiminin Refah'tan Gazze'ye insani yardım girişine engel olduğunu açıkladı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada,
"İsrail" yardım konvoylarını hedef alıyor ve Refah kapısından girişlerine engel koyuyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
- Gazze Şeridi'nde gerçek bir kıtlık var ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulunuyoruz
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Uluslararası kurumlara, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere yardımlarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuyoruz.'' denildi.