İşgal rejimi Mülteci Kampı'na baskın yaptı
siyonist işgal rejimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.
siyonist işgal rejimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.
İşgal rejimi, Huvvara kontrol noktasından girerek Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Kamptaki bir evi kuşatan işgal rejimi ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışma çıktı.
İşgal rejimi, günün ilk saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Kalkilya ve Tulkerim ile güneyindeki Beytüllahim ve El Halil'in çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.