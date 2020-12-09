İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İSG sınav sonuç sorgulama ekranı
İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ile ilgili müjdeli haber geldi. Binlerce adayın katıldığı sınav sonuçları erişime açıldı. İSG sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin bu yıl için yayınlandığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık Salı günü ÖSYM’nin online ekranı üzerinden duyurulacaktı. Beklenen açıklama geldi, İSG sınav sonuçları saat 16.30 itibariyle görüntülenebiliyor. İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020-İSG sınav sonuçlarını açıkladı. Peki, İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2020 İSG sınav sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklandı.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.
Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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