İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İSG sınav sonuç sorgulama ekranı

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ile ilgili müjdeli haber geldi. Binlerce adayın katıldığı sınav sonuçları erişime açıldı. İSG sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin bu yıl için yayınlandığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık Salı günü ÖSYM’nin online ekranı üzerinden duyurulacaktı. Beklenen açıklama geldi, İSG sınav sonuçları saat 16.30 itibariyle görüntülenebiliyor. İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?