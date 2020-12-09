  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İSG sınav sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İSG sınav sonuç sorgulama ekranı

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ile ilgili müjdeli haber geldi. Binlerce adayın katıldığı sınav sonuçları erişime açıldı. İSG sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin bu yıl için yayınlandığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık Salı günü ÖSYM’nin online ekranı üzerinden duyurulacaktı. Beklenen açıklama geldi, İSG sınav sonuçları saat 16.30 itibariyle görüntülenebiliyor. İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:27:00 -
İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İSG sınav sonuç sorgulama ekranı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020-İSG sınav sonuçlarını açıkladı. Peki, İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2020 İSG sınav sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklandı.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

İSG SONUCUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırl..
Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak
Dünya

Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 2021 yılında olası bir vergi artırımı kararı alması durumunda piyasaların altüst olabileceği konuşuluy..
Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı
Dünya

Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan tutumu istifa getirdi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay