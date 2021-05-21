İSG-1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?
İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına verilen isimdir. İSG sınavına girecek adaylar, sınavın ne zaman olacağını ve sınav ücretinin ne kadar olduğunu merak etmekte. Peki, 2021 İSG-1 sınav giriş belgesi nereden alınır?
İSG sınavı, ÖSYM tarafından yapılan bir iş güvenliği sınavıdır. Bu yıl İSG sınavı 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Bu sebeple sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesinin erişime açılıp açılmadığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 İSG-1 sınav giriş belgesi nereden alınır?
2021 İSG-1 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FISG%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.