İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu

Patronun ısrarla uyarmasına rağmen her gün mesai saatinden önce işe gelen ve bu alışkanlığından vazgeçmeyen 22 yaşındaki bir kadın çalışan işten çıkarıldı. İş dünyasında çok ender rastlanan olay yargıya taşındı. Mahkeme de işvereni haklı buldu.

İspanya’nın Alicante kentinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki kadın çalışan, mesai başlangıç saati olan 07.30’dan yaklaşık 40 dakika önce iş yerine gelmeyi alışkanlık haline getirdi.

İki yıl boyunca kendisine, henüz mesainin başlamadığı 06.45 ile 07.00 aralığında işbaşı yapmaması, bu saatlerde yapacak bir iş olmadığı ve sisteme giriş izni verilmediği defalarca söylendi. Ancak çalışan, ofise erkenden gelip vakit geçirme ısrarını sürdürdü.

İşveren, talimatların sürekli görmezden gelinmesi üzerine çalışanı "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle işten çıkardı.

AMİRLERİNİN TALİMATINI YOK SAYDI

Fesih bildiriminde, bu durumun şirkete bir katkı sağlamadığı gibi “açık bir itaatsizlik olduğu” vurgulandı. Ancak mahkeme sürecinde ortaya çıkan detaylar, sorunun sadece erken gelmekle sınırlı olmadığını gösterdi. Yapılan incelemelerde çalışanın, şirketin mesai takip sistemini manipüle ederek kendini işe erken başlamış gibi göstermeye çalıştığı ve kullanımına verilen şirket aracının eski aküsünü izinsiz satarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

İşten çıkarılmasının haksız olduğunu savunarak Alicante Sosyal Mahkemesi'ne başvuran kadın çalışan, beklediği sonucu alamadı. Mahkeme, çalışanın iş yeri kurallarını sistematik olarak ihlal etmesi, amirlerinin talimatlarını yok sayması ve güveni kötüye kullanması nedeniyle işten çıkarılmanın haklı bir nedene dayandığına hükmetti.

 

