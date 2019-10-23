İşçinin rapor süresi ne kadar? Uzun süreli rapor alma işçen çıkarıma sebebi olur mu?

Hangi hastalığa kaç gün rapor verilir, üst üste rapor alınabilir mi? İşçinin sağlık nedenleri ile uzun süreli rapor alması çalışma yaşamında çözümsüz kalınan konulardan biridir. Kamuda işçi olarak görev yapanan biri için ne kadar istirahat hakkı var? İşyerine ne kadar sürede dönmek zorundayım? Kamu işçisi rapor süresi bitene kadar işe devam etmeyebilir. Rapor süresi İşçinin ihbar süresini 6 hafta geçecek şekilde uzarsa işverenin haklı nedenle fesih hakkı doğar.

İşçinin raporlarının sıklığı işin önemli ölçüde aksamasına sebep oluyorsa, işyerinin çalışma düzenini olumsuz etkiliyorsa işveren için geçerli bir fesih sebebi olabilmektedir. İşverenin rapor nedeniyle feshi işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. İşçi 1 yılını tamamlamışsa kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla fesih bildirimi yapılması gerekir.