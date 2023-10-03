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Ekonomi İşçiler greve gitti! Zarar şimdilik 4 milyar
Ekonomi

İşçiler greve gitti! Zarar şimdilik 4 milyar

Yeniakit Publisher
2023-10-03 07:50:00 -
İşçiler greve gitti! Zarar şimdilik 4 milyar

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW), ülkedeki 3 otomobil üreticisine yönelik başlattığı grevin maliyetinin ilk 2 haftada 4 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group, (AEG), UAW işçilerinin General Motors (GM), Ford Motor ve Stellantis'e yönelik düzenlediği "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG'nin açıklamasında, grevin ilk 2 haftada yaklaşık 4 milyar dolarlık ekonomik kayıpla sonuçlandığının tahmin edildiği belirtilerek, bunun 325 milyon dolar doğrudan ücret kaybı, 1,12 milyar dolar üretici kaybı, 1,29 milyar dolar tedarikçi kaybı ve 1,2 milyar dolar bayi ile üretici kaybından oluştuğu aktarıldı.

Bu rakamlara fabrika kapanışları, grev genişlemeleri veya grevin 3'üncü haftasına girilen 29 Eylül'den sonraki işten çıkarmaların dahil edilmediği açıklamada, bu faktörlerin üçüncü ve sonraki haftalara yönelik hesaplamalara dahil edileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, grevin ikinci haftasının ilkinden daha fazla kayba yol açtığına dikkat çekilerek, üçüncü haftanın Ford için önemli ölçüde daha maliyetli olacağının öngörüldüğü belirtildi.

AEG Üst Yöneticisi Patrick Anderson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, UAW'nin belirli tesislerin kapatılacağını yalnızca birkaç saat önce duyurma stratejisinden tedarikçilerin sert bir darbe aldığını vurgulayarak, 38 parça dağıtım merkezinin kapatılmasının aynı zamanda bayilik hizmet operasyonlarını da sekteye uğrattığını ve daha fazla UAW çalışanının maaş kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.
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Otomotiv işçilerinin grevi

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu.

UAW, geçen hafta da Ford Motor ve General Motors'ta çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini bildirmiş, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir greve gidilmeyeceğini açıklamıştı.​​​​​​​ Böylelikle grevdeki toplam işçi sayısı 25 bine çıkmıştı.

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